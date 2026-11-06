انتقال أولويات التخطيط من المدن التقليدية إلى التوسع العمراني

شهدت مصر تحولًا واسعًا في أولويات التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية، حيث انتقل التركيز من المراكز الحضرية التقليدية نحو التوسع في إنشاء المدن الجديدة. يأتي هذا التحول ضمن جهود تشمل تطوير المناطق غير المخططة ومد شبكات الطرق والمحاور.

الطرق والمحاور الجديدة تربط المحافظات بالمناطق الصناعية والموانئ، فيما يستهدف التوجه إعادة توزيع فرص التنمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

مشروعات قومية تربط البنية الأساسية ببعضها

نُفذت مشروعات قومية واسعة في قطاعات الطرق والكباري والنقل والإسكان والتوسع العمراني. المشروعات الجديدة تُصمَّم لتربط المشروعات ببعضها، مما يعزز كفاءة البنية الأساسية بشكل متكامل.

تطوير شبكة الطرق تحول إلى أداة رئيسية لربط المدن والمناطق الصناعية والموانئ، وتُهيئ هذه المشروعات المناطق لاستقبال الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

مدن جديدة تستوعب التوسع السكاني

اتجهت الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب التوسع السكاني المتزايد. يبرز من هذه المدن: العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

التوسع العمراني يستهدف استيعاب الأنشطة السكنية والخدمية والاستثمارية معًا. تُعامل المشروعات القومية احتياجات التنمية باعتبارها منظومة مترابطة وليست مشروعات منفصلة.

خريطة تفاعلية تكشف توزيع المشروعات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات القومية والتنموية. تتيح هذه الخريطة التعرف على المشروعات في المحافظات والقطاعات المختلفة.

تشمل القطاعات المعروضة: التعليم والصحة والإسكان والكهرباء. توفر الخريطة وسيلة مباشرة للاطلاع على التوزيع الجغرافي للمشروعات عبر أنحاء الجمهورية.