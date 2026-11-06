تصدرت تصريحات حفيدة الفنانة الراحلة نعيمة الصغير منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني نُشر الجمعة 6 نوفمبر 2026، كشفت خلاله جوانب إنسانية غير معروفة من حياة جدتها.

بداية فنية من الغناء

بدأت نعيمة الصغير مشوارها الفني مطربة، وكان أول ظهور سينمائي لها في فيلم "اليتيمتين" عام 1948. جسدت فيه دور المونولوجست، وقدمت أغنية "طب وأنا مالي"، بينما احتلت فاتن حمامة وفاخر فاخر البطولة.

عُرفت الفنانة بأدوار المرأة القوية، نجحت في تجسيد الشخصيات الشريرة ذات الطابع الكوميدي. اسمها الحقيقي نعيمة عبد المجيد عبد الجواد، اكتسبت لقب "الصغير" نسبةً لزوجها المطرب الشعبي محمد الصغير.

مؤامرة كادت تفقدها الحياة

تعرضت نعيمة الصغير لمؤامرة غدر من إحدى زميلاتها في الوسط الفني. غارت زميلتها من صوتها الجميل، فوضعت مادةً سامةً في مشروبها.

تناولت الفنانة المشروب بسلامة نية، ونجت من الموت بفضل بنيتها القوية وجسدها المتين. لكن المادة السامة أثرت على أحبالها الصوتية، محدثةً ضررًا دائمًا.

مسيرة سينمائية حافلة

عملت نعيمة الصغير مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية ليه"، جسدت فيه شخصيتها الحقيقية كمونولوجست. شاركت في بطولة فيلم "العفاريت" عام 1990، إلى جانب عمرو دياب ومديحة كامل وهديل مصطفى، من إخراج حسام الدين مصطفى.

ظلت نعيمة الصغير حاضرة في السينما المصرية عقودًا، أدت أغانٍ إعلانية لمنتجات تجارية في أواخر أيامها. رحلت عن عالمنا عام 1991، عن عمر 60 عامًا.