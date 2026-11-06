انطلقت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 سلسلة حوارات جديدة بكلية السياسة والاقتصاد في جامعة بني سويف، تستضيف خلالها مسؤولين حكوميين ومتخصصين وصناع قرار، بهدف تنمية وعي الطلاب وتوسيع مداركهم.

تأييد رئاسي للمبادرة

ترعى المبادرة الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف. أكد علي أن هذه السلسلة تسعى لتعزيز جسور التواصل بين الجامعة ومؤسسات الدولة والمجتمع المحيط. شدد على أن اكتساب المعرفة لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يتطلب حواراً مباشراً مع أصحاب الخبرة والتخصص.

إشراف أكاديمي مشترك

تشرف على تنفيذ الحوارات جهود ثلاثية. يتولى الأستاذ الدكتور محمد نور البصراتي، عميد الكلية، الإشراف العام على البرنامج، بينما تتولى الأستاذة الدكتورة الشيماء عبد السلام، وكيلة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المتابعة والتنفيذ العملي.

انطلاقة في العاشر من نوفمبر

تنطلق الفعاليات الفعلية يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026. تستمر اللقاءات حتى الثلاثاء 15 ديسمبر 2026، لتغطي بذلك أكثر من شهر من الحوار المعمق.

مشاركة طلابية فاعلة

أوضح البصراتي أن السلسلة تفتح المجال أمام طلاب الكلية للمشاركة الفعلية والحضور الشخصي والتفاعل المباشر. أضافت عبد السلام أن هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لطرح الأسئلة ومناقشة القضايا الراهنة بحرية.