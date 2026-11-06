عيّن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 ستيفن ميلر رئيساً للموظفين في البيت الأبيض، في تغيير حصل بعد أيام قليلة من خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

ميلر يتولّى المنصب الاثنين

كان ميلر يشغل منصب نائب رئيس الموظفين قبل هذه الترقية. سيبدأ مهامه الجديدة يوم الاثنين المقبل.

وايلز تنتقل إلى العمل السياسي

تنتقل سوزي وايلز، البالغة من العمر 69 عاماً، إلى "العملية السياسية لترامب"، بحسب ما أُعلن. وصفت وايلز عملها مع الرئيس بأنه "شرف العمر"، معربة عن فخرها بإنجازات الإدارة.

أشارت وايلز تحديداً إلى تأمين الحدود وخفض الضرائب وتعزيز الاقتصاد. أكدت رغم تغيير دورها استمرار التزامها بالرئيس والمهمة.

تناقض تصريحات ترامب السابقة

وصف ترامب عمل وايلز بأنه "متميز" في منشور على Truth Social. لكن هذا التغيير يتعارض مع تصريحات سابقة للرئيس في نوفمبر الجاري.

قال ترامب في وقت سابق من الشهر إن احتمال استبدال وايلز "صفر"، مؤكداً أنها "ستبقى هنا لفترة طويلة".

الصحة والانتخابات في خلفية القرار

أعلنت وايلز في سبتمبر 2026 شفاءها من السرطان بعد ستة أشهر من التشخيص. جاء التعيين الجديد بعد خسارة الجمهوريين لمجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 2026 التشريعية.