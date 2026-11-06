هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة الخميس 5 نوفمبر 2026 على عدد من محافظات الجمهورية، وازدادت معها عمليات البحث عن أدعية المطر المأثورة.

الأدعية المستحبة عند نزول المطر

يُستحب للمسلمين الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله حين تهاطل الأمطار. وورد في السنة النبوية عدد من الأدعية المحددة لهذه المناسبة.

منها: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار»، و«اللهم أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين». ومنها أيضًا: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أُرسلت به».

ومن الأدعية الواردة: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك»، و«سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

الدعاء عند اشتداد المطر

ورد عن النبي ﷺ دعاء خاص حين يشتد المطر ويخشى من أضراره، وهو: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ».

سنة النبي ﷺ مع المطر

روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقول عند رؤية المطر: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». وكان ﷺ يكشف عن بعض بدنه ليصيبه المطر، قائلًا: «لأنه حديث عهد بربه».