أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الخميس 5 نوفمبر 2026، أن قواته اعترضت ودمّرت صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى طائرة مسيّرة جرى التصدي لها في المنطقة الشرقية من المملكة.

المالكي ينشر إعلان الصاروخ على «أكس»

نشر المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، إعلان اعتراض الصاروخ على منصة «أكس». وقال إن الدفاع الجوي اعترض الصاروخ ودمّره.

ووصف المالكي الحوثيين بأنهم «ميليشيا إرهابية»، في تعليقه على إطلاق الصاروخ.

بيان منفصل عن المسيّرة في المنطقة الشرقية

وأصدر المتحدث بيانًا منفصلًا أعلن فيه اعتراض الطائرة المسيّرة وتدميرها في المنطقة الشرقية بالسعودية.

ولم يذكر التحالف تفاصيل أخرى عن عمليتي الاعتراض. كما لم يوضح ما إذا كانت العمليتان قد سببتا إصابات أو أضرارًا.

اتهامات سعودية متكررة ونفي حوثي

اتهمت السعودية الحوثيين مرارًا باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بصواريخ باليستية ومسيّرات. ونفت الجماعة هذه الاتهامات.

ويأتي الحدث وسط تصعيد متواصل بين السعودية والحوثيين. وكانت التوترات قد عادت في اليمن قبل أكثر من ثلاثة أشهر.