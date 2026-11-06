أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الجمعة 6 نوفمبر 2026 اعتماد علاج فموي جديد لمرض البهاق، لتصبح بذلك أول دولة على مستوى العالم تُقرّ هذا النوع من العلاجات.

انطلاق المؤتمر العاشر للأمراض الجلدية

جاء الإعلان خلال افتتاح المؤتمر العاشر لشعبة الأمراض الجلدية التابعة لجمعية الإمارات الطبية في دبي. يستمر المؤتمر ثلاثة أيام بدءاً من الجمعة 6 نوفمبر 2026.

يرأس المؤتمر الدكتور أيمن النعيم، الذي يتولى أيضاً رئاسة جمعية الإمارات للأمراض الجلدية. يُنتظر أن يشهد المؤتمر الكشف عن مجموعة من العلاجات الحديثة للأمراض الجلدية.

العلاجات المُعلَن عنها

تتضمن العلاجات الجديدة أحدث أجيال العلاجات البيولوجية الموجهة لمرض الصدفية. يركّز المؤتمر كذلك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال طب الجلدية، بالإضافة إلى التصوير السريري والأساليب العلاجية المبتكرة.

تعليق النعيم على الإنجاز

وصف الدكتور أيمن النعيم اعتماد الإمارات للعلاج الفموي بأنه يعكس «ريادة الإمارات العالمية في تبنّي أحدث الابتكارات الدوائية».

مرض البهاق.. تعريف وأعراض

البهاق حالة مرضية تظهر فيها بقع بيضاء شاحبة على سطح الجلد، نتيجة نقص الميلانين وهو الصبغة المسؤولة عن لون الجلد. قد يُصيب المرض أي منطقة من الجسم، لكنه يظهر بوتيرة أعلى في الوجه والعنق واليدين.

عادة ما يبدأ البهاق ببقعة شاحبة، تتحول تدريجياً إلى اللون الأبيض الكامل.