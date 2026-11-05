ارتفع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 0.28 بالمائة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026، ليبلغ 684.623 طنا، وفق بيانات نشرتها الجمعية الصينية للذهب يوم الأربعاء الماضي.

السبائك والعملات تعوّض هبوط المجوهرات

جاء الدفع الرئيسي لهذا الارتفاع من السبائك والعملات الذهبية، التي قفز استهلاكها 26.26 بالمائة إلى 444.576 طنا. في المقابل، هبط استهلاك المجوهرات الذهبية 33.86 بالمائة إلى 178.612 طنا.

أما الاستخدامات الصناعية وغيرها فنمت 1.41 بالمائة لتصل إلى 61.434 طنا.

وقالت الجمعية إن سوق منتجات الاستثمار يشهد إعادة تشكيل هيكلية، إذ تحل المبيعات المباشرة تدريجيا محل نماذج الوكالات. وأضافت أن المجوهرات تتجه نحو قيمة مضافة أعلى، مع ارتفاع حصة المنتجات ذات السعر الثابت.

موسم الزفاف قد يحسّن مبيعات المجوهرات

أرجع جيا شو تشانغ، المحلل في مجلس الذهب العالمي، تراجع الطلب نسبيا إلى ارتفاع أسعار الذهب. وأوضح أنه إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية، فسيتلاشى الأثر السلبي على المجوهرات تدريجيا ربعا بعد ربع.

وتوقع أن يتحسن استهلاك المجوهرات موسميا في الربع الرابع، لأنه ذروة موسم الزفاف في الصين، ولأن المستهلكين يفضلون القطع الأثقل وزنا.

إنتاج محلي أقل وتوسع في الخارج

تراجع إنتاج الذهب من المواد الخام المحلية 18.71 بالمائة في الأرباع الثلاثة الأولى. وعزت الجمعية ذلك إلى تحديثات إدارة السلامة في المناجم، وإلى تعليق الإنتاج لأعمال الصيانة في بعض المشروعات الرئيسية.

وفي المقابل، واصلت كبرى شركات الذهب الصينية توسيع طاقتها الإنتاجية خارج البلاد. وأنتجت مناجمها في الخارج 71.126 طنا، بزيادة 15.77 بالمائة على أساس سنوي.

الاحتياطيات ترتفع للشهر الثالث والعشرين

أضافت الصين 103.26 طنا إلى احتياطياتها من الذهب خلال الأرباع الثلاثة الأولى، لتبلغ 2409.59 طنا في نهاية سبتمبر، وهي الخامسة عالميا. وزادت البلاد احتياطياتها 23 شهرا متتاليا، من نوفمبر 2024 حتى سبتمبر 2026.

وقال جيا إن انخفاض أسعار الفائدة المحلية قلل تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، وإن مشتريات البنك المركزي المستمرة أعطت إشارة إيجابية للمستثمرين الأفراد.

وفي أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي عن اتجاهات الطلب، يُرجَّح أن تبقى البنوك المركزية مشتريا رئيسيا، وأن يظل طلب الاستثمار المصدر الرئيسي لنمو الطلب السنوي. وأضاف التقرير أن الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة والسبائك والعملات سيبقى قويا، وأن إنتاج المناجم قد يبلغ مستوى قياسيا آخر هذا العام.