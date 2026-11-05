ارتفع جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إلى 6,515 جنيهاً، بزيادة قدرها 65.62 جنيه عن أمس، أي ما يعادل 1.02%. وجاءت بقية الأعيرة بالنسبة نفسها، فلم يشذّ أي منها عن الصعود.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,446 جنيه ذهب عيار 21 6,515 جنيه ذهب عيار 18 5,584 جنيه الجنيه الذهب 52,119 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,129.80 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، سجّل 7,446 جنيهاً للجرام بعد أن أضاف 74.99 جنيه. أما عيار 18 فبلغ 5,584 جنيهاً بزيادة 56.24 جنيه.

الجنيه الذهب والأوقية العالمية

الجنيه الذهب، وهو ما يعادل 8 جرامات من عيار 21، وصل إلى 52,119 جنيهاً، مرتفعاً 525 جنيهاً خلال يوم واحد. ومن يفكر في شراء الجنيه للادخار يلاحظ أن فرق اليوم وحده يتجاوز ثمن عدة جرامات من الذهب الخام قبل أسابيع، لكن المقارنة تظل بين يوم وآخر لا أكثر.

عالمياً، صعدت الأوقية إلى 4,129.80 دولار، بزيادة 66.60 دولار، أي 1.64%. وهذه هي القفزة الأكبر في القائمة كلها، ومنها جاءت حركة السوق المحلية.

لماذا يتحرك السعر عندنا؟

الأمر أبسط مما يبدو. الأوقية الواحدة تزن 31.1 جراماً، وسعرها بالدولار يتحدد في الأسواق العالمية. يتولى التجار في مصر ضرب هذا السعر في سعر الدولار مقابل الجنيه، ثم تقسيمه على الجرامات، فينتج سعر الجرام الذي تراه على لافتات المحال.

لذلك يتأثر الذهب المحلي بعاملين معاً: ما يحدث للأوقية في الخارج، وما يحدث لسعر الدولار في الداخل. وإذا ارتفع أحدهما أو كلاهما، صعد الجرام. وللطلب أيضاً نصيبه، فكلما زاد إقبال الناس على الشراء ضاق هامش المساومة في المحال.

الصعود في الأوقية كان أقوى من الصعود في الجرام المحلي، إذ بلغ 1.64% مقابل 1.02%. ومعنى ذلك أن الأسعار في مصر لم تنقل كل حركة السوق العالمية في يوم واحد.

للمشتري الذي يريد سبائك أو جنيهات بغرض الادخار، يبقى الأفضل أن يتابع السعر على مدى أيام لا ساعات، وأن يسأل عن المصنعية قبل أن يدفع. أما من يشتري حلياً للزينة فيدفع فوق سعر الجرام مصنعية لا تعود إليه عند إعادة البيع.