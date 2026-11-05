تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 ليسجل 54.71 جنيه، بانخفاض قدره 0.34 جنيه، أي ما يعادل 0.61% مقارنة بالأمس.

العملة السعر الدولار الأمريكي 54.71 جنيه اليورو 61.54 جنيه الريال السعودي 14.58 جنيه الجنيه الإسترليني 73.76 جنيه الدينار الكويتي 176.23 جنيه الدرهم الإماراتي 14.90 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

الحركة نزولية إذن على امتداد الشاشة. الدولار هو صاحب أكبر تراجع من حيث النسبة، لكنه لم يكن وحده في ذلك، فبقية العملات الرئيسية مالت إلى الهبوط أمام الجنيه كذلك.

اليورو والإسترليني والدينار الكويتي

اليورو الواحد يُباع عند 61.54 جنيه، بعدما فقد 0.17 جنيه، وهي نسبة 0.28%. أما الجنيه الإسترليني فسجل 73.76 جنيه، متراجعاً 0.24 جنيه بنسبة 0.33%.

الدينار الكويتي، وهو الأعلى قيمة بين العملات المعروضة، استقر عند 176.23 جنيه، بانخفاض 0.76 جنيه أو 0.43%. فرق الجنيهات هنا يبدو أكبر لأن سعر الدينار نفسه مرتفع، لكن النسبة أقل من نسبة الدولار.

الريال السعودي والدرهم الإماراتي

الريال السعودي بلغ 14.58 جنيه، والدرهم الإماراتي 14.90 جنيه. كلاهما خسر 0.09 جنيه، وبالنسبة نفسها تماماً: 0.61%، وهي نسبة الدولار ذاتها.

هذا التطابق ليس مصادفة. العملتان الخليجيتان مرتبطتان بالدولار، فتتحركان أمام الجنيه بالنسبة التي يتحرك بها. وهذا يهم من يحوّل أموالاً من الخليج أو يخطط لعمرة أو سفر، لأن الريال والدرهم يتبعان الدولار في صعوده وهبوطه.

ماذا يعني ذلك للمشتري والمدخر؟

سعر الصرف يتحدد في النهاية بالعرض والطلب: كلما زاد الإقبال على الدولار لسداد فواتير الاستيراد أو السفر أو الادخار، ارتفع سعره، وكلما زاد المعروض منه أو قل الطلب عليه، هبط. والعملات الأخرى تتأثر بمسارها أمام الدولار عالمياً، ثم تنتقل هذه الحركة إلى سعرها بالجنيه.

من يشتري عملة أجنبية اليوم يدفع أقل مما كان يدفعه أمس، سواء كان مسافراً أو مستورداً أو من يسدد التزامات بالدولار. أما من يحتفظ بمدخراته بالعملة الأجنبية فقيمتها بالجنيه نزلت قليلاً خلال يوم واحد.

تغير يوم واحد لا يصنع اتجاهاً، والأسعار تتحرك على مدار اليوم، فالأفضل مقارنة السعر لحظة التنفيذ الفعلي قبل أي قرار شراء أو بيع.