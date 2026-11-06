تراجع الدولار الأمريكي في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 بمقدار 0.48 جنيه، أي ما يعادل 0.88%، ليسجل 53.86 جنيه مقابل كل دولار، بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق عند مستوى أعلى.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.86 جنيه اليورو 60.35 جنيه الريال السعودي 14.36 جنيه الجنيه الإسترليني 72.35 جنيه الدينار الكويتي 173.48 جنيه الدرهم الإماراتي 14.67 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

الهبوط لم يقتصر على الدولار، فكل العملات الواردة في القائمة سجلت انخفاضاً أمام الجنيه، وبنسب متقاربة تدور حول واحد في المئة.

اليورو والإسترليني في الصدارة

اليورو خسر 0.65 جنيه ليستقر عند 60.35 جنيه، بتراجع نسبته 1.07%. والجنيه الإسترليني سار في الاتجاه نفسه وبالنسبة نفسها، فنزل 0.78 جنيه إلى 72.35 جنيه.

هاتان العملتان كانتا الأكبر تراجعاً من حيث النسبة اليوم، وإن كان الفارق بينهما وبين بقية العملات محدوداً.

عملات الخليج

الدينار الكويتي، وهو الأعلى قيمة بين العملات المعروضة، تراجع 1.57 جنيه إلى 173.48 جنيه، بنسبة 0.90%. أما الريال السعودي فسجل 14.36 جنيه بانخفاض 0.12 جنيه (0.85%)، والدرهم الإماراتي 14.67 جنيه بانخفاض 0.13 جنيه (0.87%).

اللافت أن عملات الخليج تتحرك عادة قريباً من الدولار، وهذا ما حدث اليوم: نسب تراجعها قريبة من نسبة تراجعه.

ماذا يعني ذلك لمن يشتري أو يدخر؟

سعر العملة الأجنبية يتحدد أساساً بالعرض والطلب. حين يزيد المعروض من الدولار في السوق أو يقل الطلب عليه، ينخفض سعره أمام الجنيه، وتنتقل الحركة تباعاً إلى العملات الأخرى التي تُقاس به.

من يخطط لسفر أو دراسة أو سداد التزام بالعملة الأجنبية، فالسعر اليوم أقل مما كان عليه أمس.

من يدخر بالدولار أو غيره سيلاحظ أن قيمة مدخراته بالجنيه نقصت قليلاً في يوم واحد.

المستورد الذي يدفع بالدولار تقل كلفة الدولار عليه نسبياً، لكن أثر ذلك على أسعار السلع في المحلات لا يظهر في اليوم نفسه.

وفروق يوم واحد لا تكفي للحكم على اتجاه السوق. المفيد لمن يتابع الأسعار صباح كل يوم أن يقارن بين اليوم والأمس، وأن يتجنب اتخاذ قرار الشراء أو البيع بناءً على حركة واحدة.